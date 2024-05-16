Аржановская Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржановский Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Арженовский Аржановский Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уткина Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Арженовский Аржановский Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржановский Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Арженовский Аржановский Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржановский Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Арженовский Аржановский Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржановский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Арженовский Аржановский Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржановский Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Арженовский Аржановский Сергей Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно