Аржановская Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аржановская Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржановский Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Арженовский Аржановский Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уткина Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Арженовский Аржановский Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржановский Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Арженовский Аржановский Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржановский Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Арженовский Аржановский Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржановский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Арженовский Аржановский Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржановский Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Арженовский Аржановский Сергей Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арженовский Аржановский Сергей Сидорович

Смерть
Неизвестно

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