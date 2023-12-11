Проценок Улита/Евфросинья Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценок Улита/Евфросинья Авраамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1789

Дочь: Проценок Евфросинья Космина

Отец ребёнка: Проценок Косма Самойлов

Рождение ребёнка
22.09.1791 ст.

Дочь: Проценок Татьяна Космина

Отец ребёнка: Проценок Косма Самойлов

Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Проценок Анна Космина

Отец ребёнка: Проценок Косма Самойлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проценок Косма Самойлов

Смерть
Неизвестно
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