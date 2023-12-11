Проценок Улита/Евфросинья Авраамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1789
Дочь: Проценок Евфросинья Космина
Отец ребёнка: Проценок Косма Самойлов
Рождение ребёнка
22.09.1791 ст.
Дочь: Проценок Татьяна Космина
Отец ребёнка: Проценок Косма Самойлов
Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Проценок Анна Космина
Отец ребёнка: Проценок Косма Самойлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно