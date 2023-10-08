Пиева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2005
Дочь: Пиева Алена Дмитриевна
Отец ребёнка: Пиев Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
21.04.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пиев Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно