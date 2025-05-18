Ямщиков Константин Алексеевич 16.05.1913 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ямщиков Константин Алексеевич

Автор
ЕК
Канавиньш Е.

мужской, родился 16.05.1913 ст., Тагаево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умер 13.03.1946, Старокороткино, Колпашевский муниципальный район, Томская область

Отец
Ямщиков Алексей Григорьевич1889 ст. г.р.
Мать
Ямщикова Варвара Андреевна19.10.1887 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1913 ст.

Отец: Ямщиков Алексей Григорьевич

Мать: Ямщикова Варвара Андреевна

Тагаево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Восприемники: д. Тогаевой старокрещанин из татар Димитрий Евфимов Ямщиков

Рождение ребёнка
26.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямщикова (Остроумова) Анна Петровна

Старокороткино, Колпашевский муниципальный район, Томская область

Рождение ребёнка
04.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямщикова (Остроумова) Анна Петровна

Старокороткино, Колпашевский муниципальный район, Томская область

Смерть
13.03.1946
Старокороткино, Колпашевский муниципальный район, Томская область

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