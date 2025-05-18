Ямщиков Константин Алексеевич
мужской, родился 16.05.1913 ст., Тагаево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умер 13.03.1946, Старокороткино, Колпашевский муниципальный район, Томская область
ОтецЯмщиков Алексей Григорьевич1889 ст. г.р.
МатьЯмщикова Варвара Андреевна19.10.1887 ст. г.р.
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Рождение
16.05.1913 ст.
Тагаево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ямщикова (Остроумова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
04.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ямщикова (Остроумова) Анна Петровна
Смерть
13.03.1946
Восприемники: д. Тогаевой старокрещанин из татар Димитрий Евфимов Ямщиков