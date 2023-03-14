Сысоев Федор Иванович
Место рожденияд.Сысоевская (Сабанцы)
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Сысоев Иван Терентьев
д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Сысоева Лукерья Михайловна
д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марья Федоровна
Мать ребёнка: Сысоева Лукерья Михайловна
д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Сысоева Лукерья Михайловна
д.Сысоевская (Сабанцы)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно