Сысоев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Федор Иванович

Место рождения

д.Сысоевская (Сабанцы)

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Сысоев Иван Терентьев

Мать: Сысоева Ефимия Афанасьевна

д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Сысоев Павел Федорович

Мать ребёнка: Сысоева Лукерья Михайловна

д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марья Федоровна

Мать ребёнка: Сысоева Лукерья Михайловна

д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Сысоева Лукерья Михайловна

д.Сысоевская (Сабанцы)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Лукерья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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