Макар Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Гостяй Павлов
Мать: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Елена Козьмина
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Елена Козьмина
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Авдотья Макарова
Мать ребёнка: Елена Козьмина
Рождение ребёнка
1811
Сын: Василий Макаров
Мать ребёнка: Елена Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Козьмина
Смерть
1827