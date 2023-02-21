Макар Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Гостяй Павлов

Мать: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Елена Козьмина

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Елена Козьмина

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Авдотья Макарова

Мать ребёнка: Елена Козьмина

Рождение ребёнка
1811

Сын: Василий Макаров

Мать ребёнка: Елена Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Козьмина

Смерть
1827
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