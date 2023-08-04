Асатурян Елена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1960
Отец: не указан
Мать: Асатурян Любовь Ивановна
Бракосочетание
?.06.1978
Рождение ребёнка
15.12.1979
Сын: Асатурян Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Асатурян Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
04.05.1992
Дочь: Асатурян Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Асатурян Сергей Владимирович