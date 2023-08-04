Асатурян Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асатурян Елена Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1960

Отец: не указан

Мать: Асатурян Любовь Ивановна

Бракосочетание
?.06.1978

Муж: Асатурян Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
15.12.1979

Сын: Асатурян Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Асатурян Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
04.05.1992

Дочь: Асатурян Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Асатурян Сергей Владимирович

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