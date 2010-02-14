Пенкина (Батазова) Тамара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенкина (Батазова) Тамара Павловна

Место рождения

Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.03.1927

Дата смерти

14.02.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пенкин Геннадий Иванович

Сера, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
14.02.2010
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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