Пенкина (Батазова) Тамара Павловна
Место рождения
Дата рождения03.03.1927
Дата смерти14.02.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пенкин Геннадий Иванович
Сера, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
14.02.2010
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область