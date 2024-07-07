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Водянов Василий Василиев

Место рождения

Большой Вьяс, Лунинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Вьяс, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
после 1916 жил в д Романовка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Водянов Федор Васильев

Мать ребёнка: Водянова Синглитикия Николаева

Рождение ребёнка
1891

Сын: Водянов Петр Васильев

Мать ребёнка: Водянова Синглитикия Николаева

Большой Вьяс, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Водянов Иван Васильев

Мать ребёнка: Водянова Синглитикия Николаева

Большой Вьяс, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Водянова Пелагея Василиева

Мать ребёнка: Водянова Синглитикия Николаева

Смерть
Неизвестно

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