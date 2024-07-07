Водянов Василий Василиев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
после 1916 жил в д Романовка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Водянова Синглитикия Николаева
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Водянова Синглитикия Николаева
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Водянова Синглитикия Николаева
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Водянова Пелагея Василиева
Мать ребёнка: Водянова Синглитикия Николаева
Смерть
Неизвестно