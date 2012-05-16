Сайфетдинова (Могътазирова) Фирдания Фәхрәзи
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1961
Дата смерти16.05.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1986
Рождение ребёнка
29.04.1988
Рождение ребёнка
08.01.1994
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
16.05.2012