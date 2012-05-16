Сайфетдинова (Могътазирова) Фирдания Фәхрәзи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфетдинова (Могътазирова) Фирдания Фәхрәзи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1961

Дата смерти

16.05.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могътазиров Илһам Хөррәм Улы

Рождение ребёнка
29.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могътазиров Илһам Хөррәм Улы

Рождение ребёнка
08.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могътазиров Илһам Хөррәм Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могътазиров Илһам Хөррәм Улы

Смерть
16.05.2012
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