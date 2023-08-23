Чепелев Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.2010
Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Рождение ребёнка
26.09.2010
Дочь: Чепелева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Чепелева Елена Александровна
Рождение ребёнка
18.09.2013
Сын: Чепелев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Чепелева Елена Александровна