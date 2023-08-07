Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Самойла Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Данилович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Василиса Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Данилович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Назар Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Данилович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Тимофей Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Данилович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марфа Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Данилович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дементий Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Данилович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Семен Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Данилович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Данилович

Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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