Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Самойла Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Данилович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Василиса Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Данилович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Назар Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Данилович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Тимофей Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Данилович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марфа Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Данилович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дементий Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Данилович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Семен Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Данилович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Данилович
Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно