Кривошей (Павличенко) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошей (Павличенко) Александра Григорьевна

Кривошей (Павличенко) Александра Григорьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Павличенко Григорий Иванович

Мать: Павличенко Мария Михайловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Бракосочетание
02.02.1886

Муж: Кривошей Петр Михайлович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close