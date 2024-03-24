Любимский Дмитрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимский Дмитрий Евгеньевич

Место рождения

Кандусы

Дата рождения

1917

Дата смерти

13.02.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Кандусы
Смерть
13.02.1919
Кандусы
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 19 - 19 об
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