Будко (Шайтура) Людмила Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудко (Шайтура) Людмила Афанасьевна

Будко (Шайтура) Людмила Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Шайтура Афанасий Лазаревич

Мать: Шайтура Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будко Илья Владимирович

Отец ребёнка: Будко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куракина Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Куракин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Николай

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close