Будко (Шайтура) Людмила Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Шайтура Афанасий Лазаревич
Мать: Шайтура Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Будко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Будко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куракина Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Куракин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куракин Николай