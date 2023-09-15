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Басырова Зайтуна

Место рождения

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

1931

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Басыров Нигматулла Гобдельбасырович

Мать: Шакурова Муслима

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
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