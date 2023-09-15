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Басырова Зайтуна
Басырова Зайтуна
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Место рождения
Ленинск-Кузнецкий
, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
1931
Пол
Женский
Отец
Басыров Нигматулла Гобдельбасырович
1908 г.р.
Мать
Шакурова Муслима
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Басыров Нигматулла Гобдельбасырович
Мать:
Шакурова Муслима
Ленинск-Кузнецкий
, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
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