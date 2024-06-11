Давыдов Виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Виктор

Давыдов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Гоцуляк Феодосия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Виктор Викторович

Мать ребёнка: Гоцуляк Феодосия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоцуляк Феодосия Ильинична

Смерть
Неизвестно

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