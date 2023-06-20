Обухова (Стяжкина) Татьяна Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1899
Сын: Обухов Иван Александрович
Отец ребёнка: Обухов Александр Галактионович
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
29.05.1984
Смерть
Неизвестно