Обухова (Стяжкина) Татьяна Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Стяжкина) Татьяна Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1899

Сын: Обухов Иван Александрович

Отец ребёнка: Обухов Александр Галактионович

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
29.05.1984

Муж: Обухов Александр Галактионович

Смерть
Неизвестно
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