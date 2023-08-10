Володин Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1937

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1937

Отец: Володин Федор Викторович

Мать: Володина Мария Викторовна

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