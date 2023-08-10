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Володин Николай Федорович
Володин Николай Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.08.1937
Пол
Мужской
Отец
Володин Федор Викторович
1899 г.р.
Мать
Володина Мария Викторовна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1937
Отец:
Володин Федор Викторович
Мать:
Володина Мария Викторовна
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