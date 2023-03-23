Головизнина (Лукоянова) Ираида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловизнина (Лукоянова) Ираида Михайловна

Головизнина (Лукоянова) Ираида Михайловна

avatar

Место рождения

Кировская обл.Уржумский р-н.д.Романово

Дата рождения

1928

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Кировская обл.Уржумский р-н.д.Романово
Рождение ребёнка
09.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головизнин Григорий Иванович

Смерть
2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close