Головизнина (Лукоянова) Ираида Михайловна
Место рожденияКировская обл.Уржумский р-н.д.Романово
Дата рождения1928
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Кировская обл.Уржумский р-н.д.Романово
Рождение ребёнка
09.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головизнин Григорий Иванович
Смерть
2005