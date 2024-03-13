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Schneider (Lapschina) Valentina

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Место рождения

Ленингра (Санкт Петербург), Россия

Дата рождения

12.08.1924

Дата смерти

21.04.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленингра (Санкт Петербург), Россия
Рождение ребёнка
28.05.1947

Дочь: Tatjana

Отец ребёнка: Schneider Wilhelm

Барнаул, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
30.10.1954

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Schneider Wilhelm

Барнаул, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
25.05.1960

Сын: Шнайдер Андрей

Отец ребёнка: Schneider Wilhelm

Барнаул, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Schneider Wilhelm

Смерть
21.04.1992
Барнаул, Алтайский край, Россия
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