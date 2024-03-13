Schneider (Lapschina) Valentina
Место рожденияЛенингра (Санкт Петербург), Россия
Дата рождения12.08.1924
Дата смерти21.04.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1947
Дочь: Tatjana
Отец ребёнка: Schneider Wilhelm
Барнаул, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
30.10.1954
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Schneider Wilhelm
Барнаул, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
25.05.1960
Сын: Шнайдер Андрей
Отец ребёнка: Schneider Wilhelm
Барнаул, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Schneider Wilhelm
Смерть
21.04.1992
Барнаул, Алтайский край, Россия