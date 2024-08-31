Тимашков Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 24.02.1929
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимашкова Анастасия Тимафеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1962
Сын: Тимашков Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Тимашкова Анастасия Тимафеевна
Смерть
2006