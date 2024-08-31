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Тимашков Яков Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 24.02.1929

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимашкова Анастасия Тимафеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимашкова Анастасия Тимафеевна

Рождение ребёнка
26.02.1962

Сын: Тимашков Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Тимашкова Анастасия Тимафеевна

Смерть
2006

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