Морозенков Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881 ст.
Дата смертиДо 1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: Мороз Василий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1906 ст.
Сын: Морозенков Павел Федорович
Мать ребёнка: Морозенкова Марфа Алексеевна
Место жительства
1906 ст.
Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Морозенкова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
07.10.1910 ст.
Дочь: Таисья Федоровна
Мать ребёнка: Морозенкова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
15.08.1914 ст.
Сын: Морозенков Андрей Федорович
Мать ребёнка: Морозенкова Мария Моисеевна
Рождение ребёнка
18.11.1918
Сын: Морозенков Василий Федорович
Мать ребёнка: Морозенкова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозенкова Марфа Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1945