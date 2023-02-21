Морозенков Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозенков Федор Васильевич

Морозенков Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

До 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: Мороз Василий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1906 ст.

Сын: Морозенков Павел Федорович

Мать ребёнка: Морозенкова Марфа Алексеевна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Место жительства
1906 ст.
Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Морозенкова Марфа Алексеевна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.10.1910 ст.

Дочь: Таисья Федоровна

Мать ребёнка: Морозенкова Марфа Алексеевна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.08.1914 ст.

Сын: Морозенков Андрей Федорович

Мать ребёнка: Морозенкова Мария Моисеевна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.11.1918

Сын: Морозенков Василий Федорович

Мать ребёнка: Морозенкова Марфа Алексеевна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозенкова Марфа Алексеевна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозенкова Марфа Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозенкова Мария Моисеевна

Смерть
До 1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close