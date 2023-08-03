Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кудряшов Михаил Ильич
Кудряшов Михаил Ильич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Пол
Мужской
Отец
Лупехин Илья Матвеевич
1870 г.р.
Мать
Лупехина (Филатова) Анна Яковлевна
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Лупехин Илья Матвеевич
Мать:
Лупехина Анна Яковлевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия