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Фролов Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Фролов Антон Мануилович

Мать: Фролова Вера Никитична

Рождение ребёнка
30.03.1938

Дочь: Иванова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Иванова Мария Никитична

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Фролов Владимир Антонович

Мать ребёнка: Фролова Иванова Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Иванова Мария Никитична

Смерть
Около 1941
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