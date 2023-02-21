Фролов Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: Фролов Антон Мануилович
Мать: Фролова Вера Никитична
Рождение ребёнка
30.03.1938
Дочь: Иванова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Иванова Мария Никитична
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Фролов Владимир Антонович
Мать ребёнка: Фролова Иванова Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1941