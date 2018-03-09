Ершова Зоя Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Зоя Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.2018

Пол

Женский

Отец

1991 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2018

Отец: Ершов Антон Михайлович

Мать: Ершова Светлана Геннадьевна

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