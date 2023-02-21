Прилипко (Прилипко) Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилипко (Прилипко) Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1897

Дочь: Баранова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Прилипко Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
23.04.1897

Дочь: Прилипко Александра Михайловна

Мать ребёнка: Прилипко Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Около 14.01.1911

Дочь: Прилипко Милания Михайловна

Мать ребёнка: Прилипко Наталья Кондратьевна

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Чуман
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилипко Наталья Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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