Напыльников Афанасий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1900
Сын: Напыльников Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Стефановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1903
Сын: Напыльников Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Стефановна
Рождение ребёнка
29.12.1906 ст.
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Стефановна
Рождение ребёнка
21.12.1910 ст.
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Стефановна
Рождение ребёнка
01.03.1912 ст.
Сын: Напыльников Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1917