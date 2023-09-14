Напыльников Афанасий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Напыльников Афанасий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1900

Сын: Напыльников Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Стефановна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1903

Сын: Напыльников Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Стефановна

Рождение ребёнка
29.12.1906 ст.

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Стефановна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.1910 ст.

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Стефановна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.03.1912 ст.

Сын: Напыльников Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Напыльникова Феодора Стефановна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Напыльникова Феодора Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1917
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