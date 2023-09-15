Новокрещенных Пелагея
Место рождения
Дата рождения21.10.1907
Дата смерти01.08.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1932
Сын: Новокрещенных Иван
Отец ребёнка: Новокрещенных Михаил
Рождение ребёнка
11.01.1937
Сын: Новокрещенных Степан
Отец ребёнка: Новокрещенных Михаил
Рождение ребёнка
30.03.1960
Отец ребёнка: Новокрещенных Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Новокрещенных Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новокрещенных Арьян
Отец ребёнка: Новокрещенных Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новокрещенных Михаил
Смерть
01.08.1958