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Новокрещенных Пелагея

Место рождения

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

21.10.1907

Дата смерти

01.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
20.01.1932

Сын: Новокрещенных Иван

Отец ребёнка: Новокрещенных Михаил

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
11.01.1937

Сын: Новокрещенных Степан

Отец ребёнка: Новокрещенных Михаил

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
30.03.1960

Сын: Новокрещенных Алексей

Отец ребёнка: Новокрещенных Михаил

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Новокрещенных Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокрещенных Арьян

Отец ребёнка: Новокрещенных Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новокрещенных Михаил

Смерть
01.08.1958
Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
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