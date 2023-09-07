Дубова Анна Сергеена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубова Анна Сергеена

Дубова Анна Сергеена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1919

Дата смерти

27.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919

Отец: Дубов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1947

Дочь: Хансон Алла Филипповна

Отец ребёнка: Яцковский Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
03.02.1950

Дочь: Адамсон Людмила Филипповна

Отец ребёнка: Яцковский Филипп Яковлевич

Смерть
27.10.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close