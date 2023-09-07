Дубова Анна Сергеена
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1919
Дата смерти27.10.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919
Отец: Дубов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1947
Дочь: Хансон Алла Филипповна
Отец ребёнка: Яцковский Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
03.02.1950
Дочь: Адамсон Людмила Филипповна
Отец ребёнка: Яцковский Филипп Яковлевич
Смерть
27.10.1990