Яхина (Коныхова) Таисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхина (Коныхова) Таисия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1959

Отец: Коныхов Михаил Петрович

Мать: Коныхова Любовь Никифоровна

Рождение ребёнка
22.05.1981

Дочь: Бушевцева Елена Александровна

Отец ребёнка: не указан

Екатериновка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.07.1992

Дочь: Масеева Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Яхин Юрий Алексеевич

Новая Краснянка, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яхин Юрий Алексеевич

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