Яхина (Коныхова) Таисия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1959
Рождение ребёнка
22.05.1981
Дочь: Бушевцева Елена Александровна
Отец ребёнка: не указан
Екатериновка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.07.1992
Дочь: Масеева Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Яхин Юрий Алексеевич
Новая Краснянка, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яхин Юрий Алексеевич