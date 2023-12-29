Свешникова (Кузьмина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Кузьмина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

владимир, Владимирская обл. Russian Federation

Дата рождения

1876

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанка
Бракосочетание
12.02.1899

Муж: Свешников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
13.02.1900

Дочь: (Свешникова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1901

Сын: Свешников Николай Александрович

Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1902

Сын: Свешников Иван Александрович

Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
28.01.1903

Дочь: (Свешникова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
30.10.1904

Дочь: (Свешникова) Нина Александровна

Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.12.1908

Дочь: (Свешникова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
01.05.1910

Сын: Свешников Владимир Александрович

Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.1911

Сын: Свешников Михаил Александрович

Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич

Смерть
1955

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