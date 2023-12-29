Свешникова (Кузьмина) Екатерина Ивановна
Место рождениявладимир, Владимирская обл. Russian Federation
Дата рождения1876
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанка
Бракосочетание
12.02.1899
Рождение ребёнка
13.02.1900
Дочь: (Свешникова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1901
Сын: Свешников Николай Александрович
Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1902
Сын: Свешников Иван Александрович
Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
28.01.1903
Дочь: (Свешникова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
30.10.1904
Дочь: (Свешникова) Нина Александровна
Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.12.1908
Дочь: (Свешникова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
01.05.1910
Сын: Свешников Владимир Александрович
Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1911
Сын: Свешников Михаил Александрович
Отец ребёнка: Свешников Александр Николаевич
Смерть
1955