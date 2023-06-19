Тимофей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

Между 1754 и 1758 г.р.

Мать

Между 1756 и 1759 г.р.

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Никита Петрович

Мать: Настасья Давыдовна

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Матрена

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Капитолина Тимофеева

Мать ребёнка: Матрена

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Матрена

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Маргарита Тимофеевна

Мать ребёнка: Матрена

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1831
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
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