Тимофей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Никита Петрович
Мать: Настасья Давыдовна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Капитолина Тимофеева
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Маргарита Тимофеевна
Мать ребёнка: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1831