Иванова Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Софья Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчелкина Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Иванова Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков
Смерть
Неизвестно