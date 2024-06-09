Иванова Акилина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Акилина

Иванова Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Софья Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчелкина Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Иванов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашков Роман Денисович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Иванова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков

Смерть
Неизвестно

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