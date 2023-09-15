Турганова Ольга Спартаковна
Место рождения
Дата рождения01.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959
Отец: Иванов Спартак Степанович
Мать: Иванова Вера Ананьевна
Рождение ребёнка
06.04.1981
Дочь: Турганова Ольга Тулеуевна
Отец ребёнка: Турганов Тулеу Акылбекович
Рождение ребёнка
06.04.1981
Сын: Турганов Тулеген Тулеуевич
Отец ребёнка: Турганов Тулеу Акылбекович
Рождение ребёнка
21.10.1988
Дочь: Турганова Айгуль Тулеуевна
Отец ребёнка: Турганов Тулеу Акылбекович
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно