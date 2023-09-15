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Турганова Ольга Спартаковна

Место рождения

Тулагино, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

01.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959

Отец: Иванов Спартак Степанович

Мать: Иванова Вера Ананьевна

Тулагино, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
06.04.1981

Дочь: Турганова Ольга Тулеуевна

Отец ребёнка: Турганов Тулеу Акылбекович

Жатай, Жатай, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
06.04.1981

Сын: Турганов Тулеген Тулеуевич

Отец ребёнка: Турганов Тулеу Акылбекович

Жатай, Жатай, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
21.10.1988

Дочь: Турганова Айгуль Тулеуевна

Отец ребёнка: Турганов Тулеу Акылбекович

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турганов Тулеу Акылбекович

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