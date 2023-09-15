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Заводовский Николай Антонович

Место рождения

с. Каргасок Томской губернии

Дата рождения

1848

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Заводовский Антоний Прокопьевич

Мать: Заводовская Марфа Алексеевна

с. Каргасок Томской губернии
Образование
По 24.06.1870
Томская духовная семинария
Рождение ребёнка
1876

Сын: Заводовский Константин Николаевич

Мать ребёнка: Завадовская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Хрущёва Мария

Мать ребёнка: Завадовская Мария Ивановна

с. Ишим Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завадовская Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей
Смерть
1922
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