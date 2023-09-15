Заводовский Николай Антонович
Место рожденияс. Каргасок Томской губернии
Дата рождения1848
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
с. Каргасок Томской губернии
Образование
По 24.06.1870
Томская духовная семинария
Рождение ребёнка
1876
Сын: Заводовский Константин Николаевич
Мать ребёнка: Завадовская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Хрущёва Мария
Мать ребёнка: Завадовская Мария Ивановна
с. Ишим Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей
Смерть
1922