Краснов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснов Геннадий

Краснов Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Флитер (Краснова) (Александрова) Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Флитер (Краснова) (Александрова) Елена Александровна

Работа или профессия
Неизвестно

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