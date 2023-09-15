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Самуил Яковлевич

Место рождения

Мисирёво, Клин, Московская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Яков Матвеевич

Мать: Евдокия Яковлевна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Прокопий Самойлович

Мать ребёнка: Ирина Мануиловна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Степанида Самойловна

Мать ребёнка: Ирина Мануиловна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Степанида Самойловна

Мать ребёнка: Ирина Мануиловна

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Мануиловна

Смерть
Неизвестно
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