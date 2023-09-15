Самуил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Яков Матвеевич
Мать: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Прокопий Самойлович
Мать ребёнка: Ирина Мануиловна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Степанида Самойловна
Мать ребёнка: Ирина Мануиловна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Степанида Самойловна
Мать ребёнка: Ирина Мануиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Мануиловна
Смерть
Неизвестно