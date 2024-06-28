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Прокофьев Павел Петрович

Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.06.1897 ст.

Дата смерти

05.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1897 ст.

Отец: Прокофьев (Шныров) Петр Семенович

Мать: Прокофьева (Глазунова) Анна Петровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Николаевская Соборная церковь г. Епифани
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова Клавдия Васильевна

Арест
23.08.1942
Осуждение
29.12.1942
Осужден Военным трибуналом войск НКВД Тульской области 29 декабря 1942 г.
Смерть
05.09.1944
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Умер 5 сентября 1944 г. в заключении в г. Епифань.
Реабилитация осужденного
29.06.1945
Приговор отменен ВК ВС СССР 29 июня 1945 г. и дело прекращено за недоказанностью обвинения.

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