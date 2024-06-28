Прокофьев Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения01.06.1897 ст.
Дата смерти05.09.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1897 ст.
Николаевская Соборная церковь г. Епифани
Бракосочетание
Неизвестно
Арест
23.08.1942
Осуждение
29.12.1942
Осужден Военным трибуналом войск НКВД Тульской области 29 декабря 1942 г.
Смерть
05.09.1944
Умер 5 сентября 1944 г. в заключении в г. Епифань.
Реабилитация осужденного
29.06.1945
Приговор отменен ВК ВС СССР 29 июня 1945 г. и дело прекращено за недоказанностью обвинения.