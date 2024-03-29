Дуэль Рафаил (Рифоел) Симхович
Место рожденияВознесенск
Дата рождения03.02.1904
Дата смерти18.11.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1904
Отец: Дуэль Симха Симхович
Вознесенск
Рождение ребёнка
06.12.1931
Сын: Дуэль Игорь
Мать ребёнка: Поземук Вера
Колпино
Бракосочетание
07.12.1936
Жена: Поземук Вера
Новосибирск
Рождение ребёнка
19.10.1937
Сын: Дуэль Олег
Мать ребёнка: Поземук Вера
Нарофоминск
Развод
Неизвестно
Жена: Поземук Вера
Смерть
18.11.1975
Цесис
Причина смерти: сердечно-легочная недостаточность, пневмония, хроническая пнеймония | Лесное кладбище , первая линия после Церквушки на севере от нее
Похороны
Неизвестно
Цесис, Лесное кладбище