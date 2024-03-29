Дуэль Рафаил (Рифоел) Симхович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуэль Рафаил (Рифоел) Симхович

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Место рождения

Вознесенск

Дата рождения

03.02.1904

Дата смерти

18.11.1975

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1904

Отец: Дуэль Симха Симхович

Мать: не указана

Вознесенск
Рождение ребёнка
06.12.1931

Сын: Дуэль Игорь

Мать ребёнка: Поземук Вера

Колпино
Бракосочетание
07.12.1936

Жена: Поземук Вера

Новосибирск
Рождение ребёнка
19.10.1937

Сын: Дуэль Олег

Мать ребёнка: Поземук Вера

Нарофоминск
Развод
Неизвестно

Жена: Поземук Вера

Смерть
18.11.1975
Цесис
Причина смерти: сердечно-легочная недостаточность, пневмония, хроническая пнеймония | Лесное кладбище , первая линия после Церквушки на севере от нее
Похороны
Неизвестно
Цесис, Лесное кладбище
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