(Долинко) Лукерья Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долинко) Лукерья Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Долинко Федосей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1930

Сын: Петрушенко Леонид

Отец ребёнка: Петрушенко

Студеное, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Кузьмина Любовь

Отец ребёнка: ?

Песчаное, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Долинко Василий

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1938

Сын: Петрушенко Дмитрий

Отец ребёнка: Петрушенко

Песчаное, Теренкольский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрушенко

Смерть
Неизвестно
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