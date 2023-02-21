(Долинко) Лукерья Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Долинко Федосей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1930
Сын: Петрушенко Леонид
Отец ребёнка: Петрушенко
Студеное, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Кузьмина Любовь
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1938
Сын: Долинко Василий
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1938
Сын: Петрушенко Дмитрий
Отец ребёнка: Петрушенко
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петрушенко
Смерть
Неизвестно