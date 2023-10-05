Тринко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тринко Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

10.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1908

Отец: Тринко Иван

Мать: не указана

Смерть
10.03.1944
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