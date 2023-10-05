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Тринко Иван Иванович
Тринко Иван Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
10.03.1944
Пол
Мужской
Отец
Тринко Иван
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Тринко Иван
Мать: не указана
Смерть
10.03.1944
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