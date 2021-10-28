Мовсесьян (Елисеева) Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовсесьян (Елисеева) Людмила Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1945

Дата смерти

28.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1945

Отец: Кулиничев Виталий

Мать: Елисеева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1964

Дочь: Голикова Анна Вартановна

Отец ребёнка: Мовсесьян Вартан Цолакович

Рождение ребёнка
13.12.1972

Дочь: Петросян Карина Вартановна

Отец ребёнка: Мовсесьян Вартан Цолакович

Смерть
28.10.2021
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