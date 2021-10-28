Мовсесьян (Елисеева) Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1945
Дата смерти28.10.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1945
Отец: Кулиничев Виталий
Рождение ребёнка
08.08.1964
Дочь: Голикова Анна Вартановна
Отец ребёнка: Мовсесьян Вартан Цолакович
Рождение ребёнка
13.12.1972
Дочь: Петросян Карина Вартановна
Отец ребёнка: Мовсесьян Вартан Цолакович
Смерть
28.10.2021