Акилина Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Семенов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Гавриилова
Отец ребёнка: Гаврила Семенов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Семенов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Настасия Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Семенов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталия Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Семенов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Семенов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Стефан Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Семенов
Смерть
1854