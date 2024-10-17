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Акилина Ерофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Семенов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Гавриилова

Отец ребёнка: Гаврила Семенов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Семенов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Настасия Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Семенов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталия Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Семенов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Семенов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Стефан Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Семенов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1854
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

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