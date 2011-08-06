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Богдановский Марк Константинович
Богдановский Марк Константинович
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Место рождения
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
Дата рождения
06.08.2011
Пол
Мужской
Отец
Богдановский Константин Петрович
1976 г.р.
Мать
Богдановская (Теречева) Надежда Владимировна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.2011
Отец:
Богдановский Константин Петрович
Мать:
Богдановская Надежда Владимировна
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
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