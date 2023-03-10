Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Григорий Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Понтелей Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Маркел Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно