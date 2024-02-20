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(Мамсурова) Мадина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич

Мать: Мамсурова Фатимат (Дзибушка) Касполатовна

Смерть
1988
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