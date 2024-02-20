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(Мамсурова) Мадина
(Мамсурова) Мадина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
1988
Пол
Женский
Отец
Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
1883 г.р.
Мать
Мамсурова (Туганова) Фатимат (Дзибушка) Касполатовна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
Мать:
Мамсурова Фатимат (Дзибушка) Касполатовна
Смерть
1988
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