(Гребенникова/Чуляева) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гребенникова/Чуляева) Прасковья Ивановна

(Гребенникова/Чуляева) Прасковья Ивановна

Место рождения

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

?.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
03.10.1903

Муж: Гребенников Гавриил Павлович

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.09.1904

Сын: Гребенников Сергей Гаврилов

Отец ребёнка: Гребенников Гавриил Павлович

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.10.1905

Дочь: Пелагея Гаврилова

Отец ребёнка: Гребенников Гавриил Павлович

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.04.1909

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Гребенников Гавриил Павлович

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.01.1911

Сын: Гребенников Филипп Гаврилов

Отец ребёнка: Гребенников Гавриил Павлович

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.06.1912

Сын: Гребенников Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гребенников Гавриил Павлович

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.07.1915

Сын: Гребенников Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Гребенников Гавриил Павлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гребенников Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Гребенников Гавриил Павлович

Смерть
?.11.1961
умерла весной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close