(Гребенникова/Чуляева) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти?.11.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1903
Рождение ребёнка
19.09.1904
Сын: Гребенников Сергей Гаврилов
Отец ребёнка: Гребенников Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
08.10.1905
Дочь: Пелагея Гаврилова
Отец ребёнка: Гребенников Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
03.04.1909
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Гребенников Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
08.01.1911
Сын: Гребенников Филипп Гаврилов
Отец ребёнка: Гребенников Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
14.06.1912
Сын: Гребенников Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Гребенников Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
14.07.1915
Сын: Гребенников Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Гребенников Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гребенников Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Гребенников Гавриил Павлович
Смерть
?.11.1961
умерла весной