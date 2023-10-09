Осадчук Макарий Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсадчук Макарий Федотов

Осадчук Макарий Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1831

Дата смерти

05.08.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1852

Жена: Харунец Анастасия Федорова

Каменка, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1855

Сын: Осадчий Алексей Макариев

Мать ребёнка: Харунец Анастасия Федорова

Каменка, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1859

Сын: Осадчий Василий Макариев

Мать ребёнка: Харунец Анастасия Федорова

Каменка, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.03.1865

Дочь: Осадчая Ирина Макариева

Мать ребёнка: Харунец Анастасия Федорова

Ирина Макариева Осадчая
Смерть
05.08.1867
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close