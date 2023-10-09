Осадчук Макарий Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1831
Дата смерти05.08.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1852
Каменка, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1855
Мать ребёнка: Харунец Анастасия Федорова
Каменка, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1859
Мать ребёнка: Харунец Анастасия Федорова
Каменка, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.03.1865
Дочь: Осадчая Ирина Макариева
Мать ребёнка: Харунец Анастасия Федорова
Ирина Макариева Осадчая
Смерть
05.08.1867