Калганова Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калганова Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калганова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Калганов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калганов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Калганов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калганова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Калганов Иван

Смерть
Неизвестно

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